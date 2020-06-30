لاعب الإنتر يتخلص من «القميص المنحوس»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

«إهدار فرصة ثمينة يساوي قميص الإنتر»، هذا ما فعله روبرتو غاليارديني لاعب وسط إنتر ميلان، الذي سارع للتخلص من «القميص المنحوس» على حد قوله، بعد تفريطه في فرصة هدف محقق في مباراة فريقه أمام ساسولو بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وسارع اللاعب بإعلان تخلصه من قميصه بالمباراة، ومنحه كجائزة لأحد متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي «انستغرام».

ونشر غاليارديني تعليقاً عبر حسابه في «إنستغرام» جاء فيه: «قررت أن أمنحكم قميصي في مباراة الانتر ضد ساسولو لأني لا أرغب في رؤيته بعد الآن، وسيحصل عليه صاحب التعليق الذي يشدني أكثر».

وكان إنتر ميلان سقط في فخ التعادل أمام ساسولو بنتيجة 3-3 في سان سيرو بالجولة 27، وأهدر غاليارديني هدفاً محققاً، مضيعاً فرصة الفوز على فريقه،وحمل نفسه المسؤولية مقرراً التخلص من القميص النحس.

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