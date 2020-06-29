فلاي" الكرة الجديدة للدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت نايكي عن كرة القدم الجديدة التي سيتم استخدامها في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، وأكدت أن اللاعبين سيحتاجون إلى بعض الوقت للتعود.

وأطلق على الكرة الجديدة "فلايت"، وتتميز بسطح لا يختلف كثيراً عن كرة الجولف، كجزء من تصميم جديد وجذري، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

ووفقا لنايكي، فإن الكرة تتميز بحركات غير متوقعة بمجرد ركلها، وهو ما يمثل خبراً سيئاً لمرتكبي الركلة الحرة التي تستند تقنيتها حول تمايل الكرة في الهواء لإرباك حراس المرمى.

ولا تركز كرة نايكي الجديدة على بث الرعب لدى الأندية من الركلات الحرة فقط، ولكنها أيضاً، ستكون مرعبة لحراس المرمى، لأنها تتطلب يقظة ومهارة في التعامل معها، وفي نفس الوقت، تبث بشرى لمن يجيدون تسديد تلك الكرات، إذا كانوا يمتلكون الدقة والقوة.

ويبدو أن "فلاي"، ستتفوق على كرة "جابولاني"، والتي أشتكى منها اللاعبين في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، ووصفوها بـ"سيئة السمعة"، وتم انتقادها بسبب حركتها غير المتوقعة.

وبعد 8 سنوات من التجارب، والتي بدأت بعد عامين من كأس العالم في جنوب إفريقيا، استنتجت نايكي أنه باستخدام تقنية جديدة، تتمتع "فلاي" بدقة أكبر بنسبة 30% من سلفها ميرلين، والتي يتم استخداماه حالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا مصطلح.

ويقول كيران رونان مدير أول المعدات العالمية بشركة نايكي: "كل شيء يتم في المختبر، ونحن قادرون على اكتشاف الاختلافات الصغيرة في الأداء التي لا يمكن إدراكها لمعظم الرياضيين، ولكن عندما يتم تكرار هذه الاختلافات الصغيرة 68 مرة، تكون النتيجة قفزة ملحوظة في الأداء".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز