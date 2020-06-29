"السيدة العجوز" تبقي بوفون وكيلليني سنة جديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تجديد عقد ثنائي الفريق المخضرم، حارس المرمى جانلويجي بوفون، بالإضافة إلى مدافع الفريق وقائده جورجيو كيلليني.

وجاء التجديد لبوفون وكيلليني، لمدة عام واحد فقط إضافي، على أن يستمر الثنائي داخل أليانز ستاديوم حتى عام 2021.

وأشاد يوفنتوس "السيدة العجوز" في بيان رسمي باللاعبين، وقال: "هناك لاعبون لا يحتاجون إلى مقدمة، وأبطال يتحدث التاريخ عنهم، وقادة وحاملي الحمض النووي لفريق يوفنتوس".

وكانت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، قد أوضحت أن أندريا أنيلى، رئيس نادى يوفنتوس، أنهى اتفاقه على تفاصيل العقد الجديد مع بوفون، خلال مكالمة هاتفية مع حارس المرمى.

وسبق أن انتقل بوفون إلى باريس سان جيرمان، لمدة عام، ثم عاد بعد ذلك إلى يوفنتوس، ليكون الحارس الثاني.

ويتواجد يوفنتوس منفردا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة وبفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة.

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