برشلونة يعلن رسمياً رحيل أرثر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً اليوم، في بيان رسمي عبر موقعه على الانترنت، وحسابه الرسمي في تويتر، عن انتقال لاعب خط وسطه، البرازيلي الشاب أرثر ميلو، إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأشار النادي إلى أن أرثر، سيبقى مع برشلونة حتى الانتهاء من الموسم الجاري 2019-2020 في جميع المسابقات المتبقية مثل الدوري الإسباني الدرجة الأولى وبطولة دوري أبطال أوروبان وبعدها سيطير إلى إيطاليا.

وتقدر صفقة انتقال أرثر ميلو إلى صفوف يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، ومتصدر جدول الترتيب في الموسم الحالي بـ 72 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو متغيرات غير محددة.

وأشار موقع "آس"، إلى أن برشلونة ويوفنتوس، رفعا من قيمة اللاعب السوقية، والتي كانت تقدر من قبل المواقع المتخصصة بحوالي 50 مليون يورو، وهذه الزيادة كان يحتاجها برشلونة لموازنة خزانته وحساباته قبل حلول يوم غداً الثلاثاء.

وهذه الصفقة تعتبر عملية هندسية مالية، والتي سيتم الانتهاء منها في الساعات القليلة المقبلة، عندما يعلن نادي يوفنتوس ونادي برشلونة على توقيع لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش إلى النادي الكاتالوني، بشرط أن ينهي الموسم حتى النهاية مع يوفنتوس.

وكان أرثر، قد وصل إلى برشلونة في صيف 2018، قادماً من جريميو بورتو أليجري، وخاض منذ قدومه إلى كامب نو، 72 مباراة بقميص برشلونة، و47 مباراة منها في الليغا الإسبانية، و10 مباريات في كأس إسبانيا، و13 مباراة دوري أبطال أوروبا، ومباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني، وسجل 4 أهداف، وساهم في تحقيق لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في موسم 2018-2019.

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