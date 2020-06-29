أسطورة الكاميرون ينصح صلاح وماني بالتعلم من الأخطاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه روجيه ميلا (68 سنة)، أسطورة الكرة الكاميرونية السابق، وصاحب الرقم القياسي لأكبر لاعب سناً يسجل في المونديال، نصيحة لنجمي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالعمل معاً والاستفادة من أخطاء لاعبي القارة السمراء الذين سبقوهم بالاحتراف في أوروبا.

وقال ميلا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): «لاعبون أمثال صلاح وماني، قادران على تقديم المزيد لبلديهما، وهما يلعبان في ناد كبير، ويعرفان كيف يوحدان مجموعة من أجل تحقيق هدف عام، وفي غضون سنوات قليلة، لن تكون هناك أي اختلافات بيننا وبينهما، وعليهما التعلم من أخطائنا، والعمل سوياً بما يساعدنا على الوصول لأبعد مكانة ممكنة، وهما قادران على تقديم الكثير لبلديهما وللقارة الأفريقية».

كما أبدى ميلا أمله في إمكانية عودة أحد منتخبات القارة السمراء لتحقيق ما حققته الكاميرون 30 عاماً، وقال: «أبرز مشاكل الكرة الكاميرونية الحالية، عدم وجود لاعب في الوقت الحالي، قادر على قيادة»الأسود«في المستقبل».

وأشار إلى أن الرقم القياسي الوحيد الذي لم يتمكن أحد من تحطيمه، خاص بالأسطورة البرازيلية بيليه، وهو الفوز بثلاث نسخ من كأس العالم.

وكان الثنائي صلاح وماني،، قد قادا ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وحسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لأول مرة منذ 30 عاماً، كما استطاع صلاح الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي في العامين الماضيين، بواقع 32 هدفاً في 2018، و22 هدفاً بالعام 2019، ورفقة زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

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