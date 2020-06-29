الأجواء تشتعل بين ميسي والجهاز الفني لبرشلونة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

فجرت تقارير إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف بالصور تؤكد تجاهل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، تجاهل تعليمات الجهاز الفني لبرشلونة، خلال مباراة سيلتا فيجو، والتي انتهت بالتعادل 2-2، في ملعب بالايدوس، ليدق ناقوس الخطر داخل برشلونة، ويكشف عن عدم قدرة الفريق على الحفاظ على لقبه الغالي، الذي أحرزه في الموسمين الماضيين.

وأظهرت كاميرات شبكة «موفي ستار» التلفزيونية، ميسي وهو لا يلتفت للجهاز الفني، أثناء توجيه بعض التعليمات إليه، وذلك خلال إحدى فترات الراحة في مباراة سيلتا فيجو، من أجل شرب المياه والتقاط الأنفاس، بما يؤكد أن الأجواء داخل برشلونة ليست جيدة، وأن المشاعر بين عناصر الفريق لا يسيطر عليها الود.

وأوضح موقع «آس»، أن الصور التي عرضتها «موفي ستار»، كشفت توتراً بين ميسي، وإيدر سارابيا، المدرب الساعد لكيكي سيتين، ولفت الموقف بين ميسي ومدربه الكثير من الاهتمام، وخلال الصور التي تم بثها، يظهر سارابيا، وهو يحاول تقديم بعض الإشارات إلى اللاعب الأرجنتيني، لكن ميسي لم ينظر له أو يلتفت لما يقوله، ولا تفاعل مع كلماته، ويظهر سارابيا وهو ينادي ميسي ويتحدث معه، بينما الأخير يمشي بعيداً قائلاً شيئاً لا يمكن تخمينه.

وفي كل الأحوال شهد ملعب البالايدوس، الكثير من التوتر، داخل منظومة برشلونة، وباتت آمال الفريق في الفوز بلقب الدوري الإسباني على المحك، لا سيما في ظل المواجهة الصعبة، التي تنتظر أبناء كتالونيا في الجولة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد.

ويعاني برشلونة بشدة في الأيام الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، في ظل النتائج السلبية التي يحققها، والتي منحت صدارة جدول الترتيب لغريمه التقليدي ريال مدريد، إذ عقب عودة عجلة «الليغا» الإسبانية للدوران من جديد، ظهر الفريق الكتالوني حامل اللقب، بقيادة نجمه الأسطوري ميسي، بعيداً عن مستواه المعهود، وأهدر نقاطاً عدة بالسقوط في فخ التعادل مرتين في 5 مباريات فقط منذ العودة، ليهدر الفريق 4 نقاط مهمة، ما منح الصدارة لمنافسه بفارق نقطتين، بعدما كان البارسا هو المتقدم قبل عودة النشاط بهذا الفارق.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، مقابل 71 لريال مدريد، الذي لم يهدر أي نقطة منذ العودة من تعليق البطولة، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، كما كشف هذا التعادل من خلال بعض الأحداث التي شهدها، والتي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام الإسبانية عن حالة عدم الاستقرار، التي يعيشها برشلونة، تحت قيادة المدرب كيكي سيتين، المدير الفني للفريق.

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