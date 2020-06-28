فياريال يهزم فالنسيا ويدخل الصراع على دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

دخل فياريال الصراع على انتزاع احدى البطاقات المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا بفوزه على ضيفه فالنسيا 2-صفر الاحد في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وضرب فياريال عصفورين بحجر واحد لانه ابعد منافسه بشكل شبه نهائي عن احدى البطاقات المؤهلة الى اهم البطولات القارية وبات في المركز الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن اشبيلية الرابع، في حين تراجع فالنسيا الى المركز الثامن بفارق 8 نقاط عن الفريق الاندلسي.

وافتتح فياريال التسجيل عبر مهاجم فالنسيا السابق باكو الكاسير بعد مرور 14 دقيقة قبل ان يضيف جيرار مورينو الثاني (44).

وحقق ليفانتي فوزا مهما على حساب ضيفه ريال بيتيس 4-2 ليعزز فرص بقائه في الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

وسجّل بورخا مايورال (21)، والمقدوني الشمالي أنيس بارذي (35)، وخوسيه لويس موراليس (50)، وروبن روكينا (59) أهداف ليفانتي، وسيرجيو كاناليس (70) وخوان ميغيل خيمينيز "خوانمي" (87) هدفي بيبتيس.

ورفع ليفانتي رصيده الى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، متقدما بفارق أربع نقاط على بيتيس الثالث عشر.

وبات ليفانتي يبتعد بفارق 15 نقطة عن ريال مايوركا الثامن عشر، صاحب أول المراكز المؤدية للهبوط، مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم.

وحقق صاحب الأرض فوزه الثاني (مقابل خسارة وتعادلين) في خمس مباريات منذ استئناف المنافسات بعد توقفها لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وعوّض خسارته في المرحلة الماضية أمام اتلتيكو مدريد صفر-1.

وافتتح ليفانتي التسجيل عندما مرر المدافع سيرجيو بوستيغو الكرة من منتصف ملعبه إلى مايورال المتقدم، فدخل بها إلى منطقة جزاء الضيوف وسددها بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس جويل روبليس (21).

وأضاف بارذي الهدف الثاني للمضيف بتسديدة زاحفة على يسار الحارس (35).

ورفع قائد ليفانتي موراليس غلة فريقه إلى ثلاثة أهداف، بعد كرة بينية من خوسيه كامبانا، دخل على إثرها إلى منطقة الجزاء متخطيا الحارس روبليس، وسدد بيمناه في المرمى الخالي (50).

وأكمل روكينا الرباعية بتسديدة من مسافة قريبة بعدما ارتدت الكرة إليه من المدافع المغربي زهير فضّال، فسددها في المرة الثانية في الشباك (59).

وبعدما أخرج مدرب ليفانتي باكو لوبيز الرباعي الهداف، نجح الضيوف بتقليص النتيجة بهدفين، جاء الأول عن طريق كاناليس الذي روّض بيسراه كرة من فضّال داخل منطقة جزاء ليفانتي وسدد بقوة بعيدا عن متناول الحارس ايتور فرنانديز (70)، وأتى الثاني إثر ركلة ركنية أبعدها فرنانديز، لكنها تهيأت أمام خوانمي الذي سددها من مسافة قريبة (87).



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