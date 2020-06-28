مونشنغلادباخ مع «الأبطال» وفورتونا يودع «البوندسليغا»

المصدر: برلين - وكالات

لحق بوروسيا مونشنغلادباخ بركب المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم في المركز الرابع بجدول المسابقة بفوزه 2 - 1 على هيرتا برلين، ليرافق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزغ إلى البطولة الأوروبية الكبيرة.

وفي المقابل، لحق فورتونا دوسلدورف بفريق بادربورن في رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بألمانيا إثر هزيمته 0 - 3 أمام مضيفه يونيون برلين وفوز فيردر بريمن على كولون 6 - 1 - في المرحلة الـ34 الأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وحسمت الجولة الأخيرة من المسابقة المركز الرابع لصالح مونشنغلادباخ، فيما احتل باير ليفركوزن المركز الخامس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي مباشرة ويرافقه في رحلة المشاركة المباشرة بدور المجموعات في الدوري الأوروبي فريق هوفنهايم بعدما انفرد بالمركز السادس بفارق ثلاث نقاط أمام فولفسبورغ الذي تراجع للمركز السابع.

وبهذا، سيضطر فولفسبورغ لخوض الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

هبوط

وفي صراع الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، أفلت فيردر بريمن من مرافقة بادربورن في رحلة الهبوط المباشر بعدما تقدم للمركز السادس عشر في جدول المسابقة فيما تراجع فورتونا دوسلدورف.

ورغم هذا، لم يضمن بريمن البقاء في دوري الدرجة الأولى حيث يحتاج الفريق من أجل ذلك إلى اجتياز الدور الفاصل خلال الأيام المقبلة أمام الفريق صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وشهدت المرحلة الأخيرة فوزاً كاسحاً لبريمن على كولون 6 - 1 فيما سقط فورتونا دوسلدورف أمام مضيفه يونيون برلين 0 - 2 ليؤكد فيردر بريمن جدارته بالحصول على فرصة أخرى لتجنب الهبوط بعدما تقدم للمركز السادس عشر وتراجع دوسلدورف للمركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي سباق المراكز الأوروبية، انتزع بوروسيا مونشنغلادباخ بطاقة التأهل الأخيرة إلى دوري الأبطال الأوروبي بفوزه 2 - 1 على هيرتا برلين حيث حافظ الفريق على موقعه في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام باير ليفركوزن رغم فوز الأخير على ماينز 1 - 0.

كما ضمن هوفنهايم المشاركة المباشرة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وكذلك الحصول على فترة عطلة أطول من منافسه فولفسبورغ خلال الصيف الحالي بعدما انفرد هوفنهايم بالمركز السادس إثر فوزه الكبير 4 - 0 على مضيفه بوروسيا دورتموند وخسارة فولفسبورغ أمام بايرن 0 - 4، حيث رفع هوفنهايم رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس مقابل 49 نقطة لفولفسبورغ في المركز السابع.

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