«البارسا» ينزف النقاط

المصدر: (مدريد - د ب أ)

تعثر برشلونة مجدداً مواصلاً نزيف النقاط بالتعادل أمس أمام سيلتا فيغو 2 - 2 ضمن مباريات الجولة 32 للدوري الإسباني لكرة القدم، ووصل «البارسا» إلى النقطة 69 محافظاً على صدارة «الليغا»، ولكنها أصبحت تحت أمر ريال مدريد «68 نقطة»، الذي سيواجه إسبانيول اليوم وبمقدوره التحليق في الصدارة بفارق نقطتين في حالة فوزه بالمباراة.

وكانت ضربة سيلتا فيغو لبرشلونة موجعة، وتهدد آماله في الحفاظ على اللقب، وافتتح سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20 ثم أدرك سمولوف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 50، وأضاف سواريز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67 لكن اياجو اسباس خطف التعادل لسيلتا فيغو «ق 88» ،وفي مباراة ثانية فاز أتلتيك بلباو على ريال مايوركا 3 /‏ 1.

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