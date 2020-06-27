رونالدو يظهر بـ"لوك جديد"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها بلوك جديد مرتديا سروالا قصيرا وقميصا بألوان صيفية زاهية ونظارات.

وعلق النجم البرتغالي قائلا: "نبدا عطلة الأسبوع بأسلوب جديد ومظهر جديد".

وحظيت الصورة باعجاب اكثر من 6,6 ملايين متابع على انستغرام و مليون على الفيس بوك و140الف على تويتر خلال 4ساعات من نشرها.

وشارك رونالدو مع فريقه في المباراة الاخيرة التي فاز بها يوفنتوس على ليتشي (4-0)، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإيطالي، وسجل "الدون" هدفا وصنع هدفين آخرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز