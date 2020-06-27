رونالدو يظهر بـ"لوك جديد"

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
التاريخ:

نشر كريستيانو رونالدو  لاعب يوفنتوس الإيطالي،  عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها بلوك جديد مرتديا سروالا قصيرا وقميصا بألوان صيفية زاهية ونظارات.

وعلق النجم البرتغالي قائلا: "نبدا عطلة الأسبوع  بأسلوب جديد ومظهر  جديد".
وحظيت الصورة باعجاب اكثر من 6,6 ملايين متابع على انستغرام و مليون على الفيس بوك و140الف على تويتر خلال 4ساعات من نشرها.

وشارك رونالدو مع فريقه في المباراة الاخيرة التي فاز بها يوفنتوس  على ليتشي (4-0)، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإيطالي، وسجل "الدون" هدفا وصنع هدفين آخرين.

كلمات دالة:
  • كريستيانو رونالدو ،
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  • الدوري الايطالي،
  • بوفنتوس
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