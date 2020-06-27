التحقيق مع أندريه غراي بسبب عيد ميلاده

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فتح نادي واتفورد، تحقيقاً حول حفل عيد ميلاد مهاجمه أندريه غراي، والذي أقيم في منزل صديقه دومينغوس كينا أول من أمس، بحضور 20 شخصاً، بما ينتهك القواعد الطبية الخاصة بفيروس «كورونا».

وأعلن النادي التحقيق في الواقعة قبل ساعات من لقاء ساوثامبتون غداً الأحد، وتبين أن الحفلة تم الكشف عنها من خلال مجموعة من المقاطع التي تم نشرها عبر إنستغرام.

وأكدت صحيفة «ذا أتلتيك»، أن النادي اضطر للتحقيق فيما حدث خلال حفلة عيد الميلاد، بعدما علم الجميع بالحفلة، وأعرب مسؤولو واتفورد عن شعورهم بخيبة الأمل بسبب الانتهاك الصارخ، والذي تم الكشف عنه في سلسلة من مقاطع الفيديو المحذوفة على إنستغرام.

وتضمنت اللقطات تصوير مجموعة من الأصدقاء، وهم يلعبون كرة القدم في ملعب اصطناعي في حديقة مكان الإقامة، فيما خضع عدد من الموظفين واللاعبين في واتفورد، لأحدث اختبار للفيروس في وقت سابق أمس، لكن موقع «ذا أتلتيك» يعتقد أيضاً أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللاعبون المشاركون في الحفلة، سيتم إعادة اختبارهم أو استبعادهم من بقية الفريق.

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