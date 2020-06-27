تعرف على أسباب تخلي الريال عن حكيمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اقترب المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد، إلى إكمال صفقة انتقاله إلى فريق إنتر ميلان، بعد انتهاء فترة إعارته لصفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حسب ما أشارت شبكة «سكاي سبورت».

وانتر ميلان، واحد من بين 3 فرق تسعى لشراء حكيمي، ولكن الأمر زاد في الأسابيع الأخيرة بالتنافس مع بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، ووصلت قيمة الصفقة إلى 40 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى.

وحتى الآن لم تتم الصفقة، ولكن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة، وربما تعلن بشكل رسمي في غضون أيام، أي بعدما يلعب النجم المغربي آخر مبارياته بقميص دورتموند أمام هوفنهايم مساء اليوم، لتكون الوداع له مع النادي الذي لعب له في آخر موسمين، وحاول الحفاظ على اللاعب عن طريق شراء عقده أو تمديد فترة الإعارة، ولكن المنافسة القوية مع الفرق الأوروبية عرقلت استكمال مسيرته مع النادي الألماني.

واعتبر موقع «آس»، أن هناك العديد من الأسباب التي أوصلت اللاعب إلى الوضع الحالي، وأهمها رغبة حكيمي وإبلاغه الريال منذ أشهر بعدم استعداده للجلوس بديلاً لداني كارفاخال عند عودته، مقتنعاً بأن الإسباني لاعب أساسي بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وفي المقابل كان الريال يركز أوراق مشروعه في الموسم القبل، بالاعتماد على حكيمي، ولكن بعد رغبة اللاعب نفسه، كل شيء تغير، وبدأت إدارة «الملكي» في دراسة العروض المقدمة لشراء عقد حكيمي.

وبالنسبة للنجم المغربي الشاب، كان اختيار إنتر ميلان، معتمداً على أمر واضح وهو أن مدرب النادي الإيطالي يضمن له اللعب بشكل أساسي في خطته بـ 3 مدافعين وظهيرين، وهو الأمر الذي يتناسب مع إمكانياته، بالإضافة إلى أنه يعتبر الانتقال إلى إنتر ميلان في سن 21 عاماً أمراً جيداً، نظراً لكونه نادياً كبيراً وينافس في كل البطولات والألقاب، وأيضاً سيسمح له بقفزة كبيرة خلال سنوات مقبلة.

وفي الواقع لم يغلق الريال وحكيمي استبعاد العودة إليه من جديد في المستقبل، وانتقاله إلى الفريق الإيطالي، لن يغلق هذا الباب، ولكن الأمر سيكون متغيراً في حالة انتقاله إلى البايرن.

والعامل الآخر المهم لجميع الأطراف، هو الحالة الاقتصادية، وعرض إنتر ميلان سيكون لمدة 5 مواسم براتب 5 ملايين يورو سنوياً، وهذه القيمة أكبر من التي سيتقاضاها في الريال، كما يرغب الريال في إنعاش خزينته بعد الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأشار موقع «آس» أيضاً، إلى أن حكيمي لم يكن من ضمن المرشحين لمغادرة الريال، ولكن النادي الإسباني لن يجبر لاعباً لا يرغب في البقاء ضمن صفوفه، ورحيل حكيمي أصبح حتمياً، مع رغبة ثلاثة أندية في التعاقد مع اللاعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز