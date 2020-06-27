شقيقة رونالدو: عشنا في بيت مهلهل ومملوء بالفئران

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، كشفت من خلالها جانبا من الحياة الصعبة التي عاشتها عائلتها قبل شهرة "الدون".

وعلقت كاتيا على صورة لمنزلهم السابق المهلهل قائلة: "عندما ولدت كنا نعيش في أحد البيوت القديمة للغاية، وسريري كان يتم دعمه عن طريق الطوب حتى لا يقع".

وأضافت صاحبة الـ43 عاما: "كنا نعيش مع الفئران، حتى أنني عندما كان عمري أشهر قليلة قام أحدها بعضي في وجهي، ولحسن الحظ والدتي وصلت في الوقت المناسب، لولا ذلك لكنت أقبح اليوم".

وبدت كاتيا متأثرة بوالدتها، دولوريس أفيرو، التي عانت مع والدهم الذي كان مدمنا على الكحول قبل وفاته عام 2005 عن عمر ناهز 53 عاما بسبب فشل الكبد، حيث قالت: "عندما كنت صغيرة، علمتني أمي أن أشارك ما بيننا.. لقد تمت تربيتي في حي فقير للغاية، ومنذ الصغر كنت أقدر أي شيء قليل نملكه".

يذكر أن رونالدو (35 عاما)، بات الآن من أغني الرياضيين في العالم، بل وأصبح أول لاعب كرة قدم وثالث رياضي تصل ثروته إلى مليار دولار.

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