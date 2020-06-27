احتفالات جمهور ليفربول تتسبب في حريق بمنبى تاريخي

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت جماهير ليفربول الإنجليزي احتفالاتها بلقب البريميرليغ الأول منذ 30 عاماً، قبل انتهاء البطولة بـ 7 جولات فى شوارع المدينة فجر اليوم، السبت. ووفقاً لما نشره موقع "ليفربول إيكو"، فإن جماهير ليفربول أشعلت الألعاب النارية خلال تواجدها في وسط المدينة، وهو ما أدى إلى نشوب حريق في المبنى التاريخي العريق "رويال ليفر".

وأضاف الموقع، أنه خلال احتفال جماهير الريدز بلقب الدوري الإنجليزي في وسط المدينة اصطدمت ألعاب نارية بإحدى شرفات مبنى "رويال ليفر"، وأن فرق الإطفاء سارعت إلى مكان الحادث وتمكنت من إطفاء الحريق الذي نشب في المبنى التاريخي العريق بشكل سريع.

وختتم الموقع بأن شرطة ميرسيساديد ومجلس مدينة ليفربول حثوا الجماهير على مغادرة وسط المدينة، واستجاب الفعل عدد منهم ولكن ظل الباقى بمكانه مستمراً في الإحتفالات بلقب الدوري الإنجليزي.

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