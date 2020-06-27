ألميريا الإسباني يقيل مدربه جوتي

المصدر: البيان الإلكتروني

أقال نادي ألميريا الإسباني مدربه خوسيه ماريا جوتي من تدريب الفريق، وأعلن نادي ألميريا الاتفاق مع جوتي نجم ريال مدريد الأسبق على فسخ التعاقد بين الطرفين.

وتمنى النادي لـ جوتي: "النجاح في مسيرتك دائما وأبداً، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدير الفني جوتي، وأختتم: "شكرًا لك على مجهودك الكبير مع ألميريا ".

وخسر ألميريا تحت قيادة جوتي مرتين في آخر 3 مباريات ليبتعد الفريق بفارق 6 نقاط عن الصدارة والتأهل المباشرة للقسم الأول في إسبانيا.

وقاد جوتي 22 مباراة لـ ألميريا، نجح في الانتصار 9 مرات وخسر 8 وتعادل 5 مرات.

تجربة جوتي مع ألميريا كانت التجربة الاحترافية الأولى لصاحب الـ 43 عاما.

وبدأ جوتي مسيرته التدريبية في المراحل العمرية الصغرى بـ ريال مدريد، قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد في بشكتاش بالموسم الماضي.

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