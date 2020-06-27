مقابل 40 مليون يورو.. حكيمي يقترب من إنتر ميلان

المصدر: البيان الإلكتروني

اقترب الدولي المغربي، أشرف حكيمي، المعار حاليا من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند، من خوض تجربة احترافية جديدة وسيكون الدوري الإيطالي وجهته المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق، جانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه في "تويتر"، أن وجهة حكيمي المقبلة ستكون على الأرجح الدوري الإيطالي، وبالتحديد نادي إنتر ميلان، الثالث في ترتيب "الكالتشيو".

وأكد دي مارزيو، أن المفاوضات بين إنتر وريال مدريد في مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أن النجم المغربي أعطى موافقته للانضمام للفريق الإيطالي مقابل 40 مليون يورو.

وتنتهي إعارة حكيمي إلى دورتموند بنهاية الموسم الحالي، ولم يؤكد ريال مدريد حتى الآن عزمه على إعادة صاحب الـ21 عاما إلى "سانتياغو برنابيو" خلال الموسم المقبل، علما بأن عقد النجم المغربي مع الفريق الملكي يمتد حتى العام 2022.

ويتطور حكيمي بشكل كبير مع دورتموند، منذ انضمامه إليه في العام 2018، وبات حاليا أفضل ظهير أيمن في الدوري الألماني، وسجل هذا الموسم خمسة أهداف وصنع عشرة أهداف أخرى في 32 مبارا

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