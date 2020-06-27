بهدف تعزيز صدارة الدوري الإسباني..برشلونة يواجه سيلتا فيغو الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف فريق سيلتا فيغو الإسباني نظيره برشلونة مساء اليوم على ملعب "بالايدوس"، في منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليغا"، ويسعى الفريق الضيف إلى فض الشراكة على صدارة الدوري مع غريمه التقليدى ريال مدريد حيث يتقاسما صدارة الدوري برصيد 68 نقطة لكن يتفوق الفريق الملكى بفارق المواجهات المباشرة هذا الموسم، فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

ولا يملك برشلونة أي فرص سوى تحقيق الفوز في مواجهة الليلة من أجل الحفاظ على فرصته في التتويج بلقب الليغا على أمل تعثر منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد الذى يحل ضيفا هو الأخر في نفس الجولة على إسبانيول مساء غد الأحد.

وعاد البارسا للإنتصارات من جديد في الجولة الماضية بالدوري الإسباني بعد تعثره أمام إشبيلية، حيث انتزع فوزا صعبا على نظيره أتليتك بلباو، بهدف دون مقابل على ملعب "كامب نو"، سجله النجم الكرواتى إيفان راكيتيتش.

في المقابل، حقق سيلتا فيغو الفوز في أخر مباراتين بالمسابقة، حيث اكتسح ديبورتيفو ألافيس بنصف دستة أهداف دون مقابل، ثم فاز على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل.

ومن المنتظر أن يلجأ كيكى سيتين، مدرب برشلونة، لعدة تغييرات في التشكيل الأساسى لمباراة اليوم، خاصة مع غياب نجم الوسط سيرجيو بوسكيتس بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يواصل الهولندي فرينكى دى يونج غيابه بسبب الإصابة.

من جانبه، تحدث سيتين في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة قائلا "سيلتا فيجو يملك الكثير من المواهب في الهجوم، وهم يعرفون ماذا يفعلون بالكرة بطريقة مختلفة، إنهم لاعبون أذكياء للغاية، من حيث المبدأ ستكون مباراة معقدة وآمل أن أفوز بها، ولكن ستكون هناك صعوبات".

وعن المواجهات المتبقية للغريم التقليدى ريال مدريد، قال مدرب برشلونة، "بالطبع أعتقد أن مدريد يمكن أن يتعثر، ومقتنع تماماً أنهم لن يفوزوا بكل المباريات المتبقية، يمكن أن يحدث أى شيء فى أى وقت"

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