120 لاعباً في العالم تحت حصار «كورونا»

المصدر: دبي-علي الظاهري

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اجتاحت عاصفة فيروس «كورونا» المستجد ملاعب الكرة العربية والعالمية، وتسببت في إصابة 120 لاعباً، خصوصاً في الملاعب الأوروبية وأمريكا اللاتينية، بعد ارتفاع الحالات المسجلة فيها عقب استئناف النشاط الرياضي، وخلّفت الجائحة خسائر بشرية في الأرواح، بعد رحيل نجوم سطروا أسماءهم في تاريخ كرة القدم بحروف من ذهب.

ويعتبر محمد جمال لاعب نادي الإمارات وحتا السابق، أول من أصيب بفيروس «كورونا» في الملاعب الإماراتية، حيث نقل العدوى إلى زوجته وأطفاله، وبعض أفراد أسرته، وتعافى الجميع بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وتعرض مدرب منتخب الكرة الشاطئية، محمد المازمي للإصابة جراء الاختلاط مع أشخاص حاملين للفيروس.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي أخيراً عن ظهور حالتي إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وهما الثنائي عبدالله الصالح حارس الفريق، وماهر محمد، تزامناً مع عودة الفريق للتدريبات، ومن أصغر اللاعبين المصابين في كرة القدم العراقية، فلاح صالح «21 عاماً» حارس نادي النجف ومنتخب العراق للشباب، ويعتبر عمر زكري لاعب نادي اتحاد بن قردان التونسي أول لاعب تونسي يُصاب بهذا الفيروس.

إصابات «الكالشيو»

ولم يسلم من «كورونا» العديد من نجوم الساحرة المستديرة حول العالم، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الذي تماثل للشفاء من المرض، بعد معاناة دامت لنحو شهر ونصف الشهر مع فيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى زملائه في الفريق دانييلي روجاني وبلايز ماتويدي.

وطالت جائحة «كورونا» العديد من اللاعبين في «الكالشيو» منهم لاعبو نادي سامبدوريا: مانولو جابياديني وألبي إكدال وأنطونيو لا جومينا ومورتن تورسبي وفايبو ديباولي وبارتوس بيريزينسكي، الذين جاءت تحليلاتهم إيجابية، وتأكد إصابتهم بـ«كورونا» خلال فترة العزل والحجر الصحي الموضوعة على كل لاعبي السامبا بالفريق، وأصيب ماركو سبورتيللو حارس نادي أتالانتا، إضافة إلى باولو مالديني أسطورة نادي ميلان سابقاً ومديره التقني، إلى جانب إصابة نجله اللاعب دانييل.

وأعلن نادي فيورنتينا إصابة لاعبه دوشان فلاهوفيتش بفيروس «كورونا» ولحق به الثنائي خيرمان بيتزيلا، قائد الفريق، والمهاجم المنضم من وولفرهامبتون حديثاً باتريك كوتروني بالفيروس، إضافة إلى جيرمان بيزيلا، وتشافى أنطونيو جونيور فاكا لاعب بارما السابق وفينيسيا الحالي.

الدوري الانجليزي

وسجلت أول حالة في «البريميرليغ» عن طريق اللاعب هودسون أودوي لاعب نادي تشيلسي، وضرب «كورونا» 4 لاعبين في نادي بورتسموث الإنجليزي وهم هاجي منوجا، جيمس بولتون، أندي كونان، وشون راجيت، فيما أُصيبت اللاعبة بولين بيرو مانين حارسة مرمى فريق السيدات في آرسنال الإنجليزي. وأصيب كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، ومن أبرز النجوم القدامى الذين أصيبوا، نورمان هنتر مدافع منتخب إنجلترا الفائز بمونديال 1966 ولاعب ليدز يونايتد سابقاً، إضافة إلى كيني دالجليش أسطورة ليفربول والمدير الفني السابق.

الدوري الإسباني

وتعرض الأرجنتيني إيزيكيل غاراي مدافع فالنسيا وزوجته للإصابة بالفيروس، ليكون أول لاعب في الدوري الإسباني يتعرض لـ«كورونا»، وضمت قائمة المصابين بالفريق زملاءه خوسيه جايا، إلياكيم مانجالا، فيكتور كاماراسا، وخوان ألياجا إلى جانب إداريين ورياضيين في النادي الإسباني.

وشهد نادي إسبانيول إصابة 6 من عناصره بين لاعبين ومدربين وطاقم فني، بعد ظهور عينة إيجابية لفيروس «كورونا»، أبرزهم الأورغوياني لياندرو كابريرا لاعب برشلونة سابقاً والدولي الصيني وو لي، فيما تعرض البرازيلي رينان لودي مدافع أتليتكو مدريد، لعدوى الإصابة، وعانى حارس برشلونة السابق رشدي رتشبر من «كوفيد 19»، والبرازيلي جوناثاس دي جيسوس لاعب إليتشي الإسباني.

الدوري الألماني

وفي الدوري الألماني «البوندسليغا»، أصيب أكثر من 14 لاعباً بـ«كوفيد 19»، ويعد فريقا بوروسيا دورتموند وهوفنهايم الأكثر تأثراً بالإصابات، حيث أصيب من بوروسيا دورتموند اللاعب جيوفاني رينا وثورجان هازارد، ومن هوفنهايم سيباستيان رودي وإيلاص بيبو ومن هيرتا برلين بير سيليان شيلبريد ومن بوروسيا مونشنجلادباخ ماركوس تورام، ومن شالكه جان كلير توديبو، ومن باير ليفركوزن، لارس بيندر، ومن بادربورن لوكا كيليان وكلاوس ججاسولا، ومن أوجسبورج أندري هان، ومن كولن بينو شميتز، ومن إينتراخت فرانكفورت ماركو روس. وتعرض تيمو هوبيرس وزميله ياني هورن من نادي هانوفر أحد أندية الدرجة الثانية الألمانية، ومن أشهر المصابين في كرة القدم الألمانية، الحارس ينس ليمان، أسطورة منتخب ألمانيا ونادي آرسنال سابقاً.

الدوري الصربي

ورغم فرحة التتويج بلقب الدوري الصربي، إلا أن صفوف نادي رد ستار شهدت حالة من الخوف والقلق، بعد إصابة خمسة من لاعبي الفريق بفيروس «كورونا» المستجد، وهم: ماركو جوبليتش، ونيجوس بيتروفيتش، ودوسان يوفانتشيتش، وماركو كوناتار، وبرانكو يوفيتشيتش، وذلك بعد خوضهم العديد من المباريات أمام آلاف الأشخاص، وأصيب هيون جان سوك لاعب تروا الفرنسي.

ومن أبرز اللاعبين اليابانيين المصابين، جوتوكو ساكاي لاعب هامبورغ السابق وفيسيل كوبي الحالي، وميتشيل لانجيراك حارس ناجويا جرامبوس، فيما يعد اللاعب البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد السابق ولاعب نادي شاندوند لونينج الصيني حالياً، أبرز المصابين في الدوري الصيني.

الدوري البرازيلي

وتصدرت البرازيل المشهد بعد إعلان إصابة 30 في الدوري البرازيلي، حيث جاءت نتيجة 13 شخصاً على الأقل من نادي كورينثيانز، و17 آخرين بنادي بوتافوجو- ما بين لاعبين وعائلاتهم وأعضاء بالجهاز الفني- إيجابية في اختبار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وذلك حسبما أعلن الناديان الأحد. وأعلن نادي ألميرانتي براون في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني عن إصابة ماتياس رودريغيز.

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