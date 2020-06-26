محطم رقم الأسطورة بيليه يبيع مقتنياته لمواجهة ظروف الحياة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

عرض نورمان وايتسايد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، بيع ميدالياته وتذكاراته بالمزاد، بما في ذلك عقده الأول للمحترفين، وأحذية نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1985، لمحاولة جمع 140 ألف جنيه إسترليني، للتقاعد، بعد أن انتهت حياته الرياضية مبكراً وفي عمر 26 سنة، بسبب مشكلة بالركبة، في محاولة لتأمين المستقبل.

واللاعب البالغ من العمر 55 عاماً، والذي ظهر لأول مرة مع يونايتد وعمره 16 عاماً، وفي عام 1982، حطم الرقم القياسي للأسطورة البرازيلية بيليه، كأصغر لاعب في كأس العالم، قبل أن يعتزل مبكراً بعدها بتسع سنوات فقط، وقضى منهم عامان مع إيفرتون.

وتتضمن مسيرته خوض 38 مباراة دولية مع منتخب ايرلندا الشمالية، ويحمل وايتسايد، الرقم القياسي لأصغر لاعب يسجل في نهائي كأس الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأصغر لاعب يسجل هدفاً لصالح يونايتد.

ويضم المزاد المنتظر أن ينظمه نجم مانشستر يونايتد السابق يوم 29 يوليو المقبل، 60 قطعة، وأبرزها الميدالية الذهبية عندما توج مع الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1985، ويتوقع أن تجلب هذه القطع حوالي 150 ألف جنيه إسترليني، إذ تبلغ قيمة الحذاء الذي سجل به هدف الفوز في مباراة النهائي، 5 آلاف جنيه إسترليني، وقميص المباراة حوالي 8 آلاف جنيه إسترليني.

وتشمل القطع الأخرى، القمصان الدولية التي يرتديها أسطورتا فرنسا ميشيل بلاتيني، وألمانيا الغربية كارل هاينز رومينيجه، وأول عقد احترافي له مع نادي مانشستر يونايتد، والذي قضى في صفوفه 7 سنوات، وهو يعمل الآن سفيراً للنادي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن تفاصيل العقد، تظهر أن مدته خمس سنوات، وامتدت من 1982 إلى 1987، والأجر الأساسي قدره 250 جنيها إسترلينياً، ويتوقع أن يجلب العقد 2500 جنيه إسترليني في المزاد.

ومن المتوقع أن يتم بيع قميص وايتسايد الخاص بمنتخب أيرلندا الشمالية من مواجهة كأس العالم 1982 ضد يوغوسلافيا، مقابل 8000 جنيه إسترليني، كما أنه يعرض قميصين لمنتخب إنجلترا تبادلهما مع بريان روبسون وراي ويلكنز، ويتوقع أن تجلب حوالي 4000 جنيه إسترليني لكل منهما.

وقال وايتسايد: "لم يضغط عليّ أحد للقيام بذلك، ولكني الآن أبلغ 55 عاماً، وأريد التأكد من أن جميع مخصصات المعاشات التقاعدية الخاصة بي في مكانها الصحيح، لأنني أحصل على معاش صغير من أيام كرة القدم الخاصة بي، ونحن لم نربح الكثير في تلك الأيام قبل الدوري الممتاز، لذلك أريد أن أضع ذلك مع ما سأحصل عليه من المزاد لتأمين المستقبل".

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