سولسكاير يفاجئء جماهير ليفربول بتصرحيات صادمة

المصدر: البيان الإلكتروني

صدم النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جماهير ليفربول بتصريحيات مؤلمة لصحيفة "اس " الاسبانية مؤكداً فيها أنه تأذى من تتويج نادي ليفربول بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، مؤكدا صعوبة هيمنة الليفر على البطولة مثلما فعل الشياطين الحمر في عهد الأسكتلندي الأسطورة السير أليكس فيرجسون.

وقدم سولسكاير أطيب التهاني لنظيره الألماني في ليفربول يورغن كلوب، ولاعبيه بعد تتويج الليفر بلقب «البريميرليغ» للمرة الأولى في تاريخ أنفيلد منذ 30 عاما، عقب فوز تشيلسي أمس الخميس على مانشستر سيتي بهدفين مقباب هدف.

وقال سولسكاير: «باديء ذي بدء، أي فريق يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يستحق الإشادة، والدوري الإنجليزي من الصعب الفوز به، ولذا فقد أحسنت يا كلوب أنت ولاعبيك».

وأضاف سولسكاير: «كل مرة نرى فيها فريقا آخر يرفع البطولة، نتأذى، وأعتقد أن هذا هو الشعور الذي يسيطر على كل لاعبي مانشستر يونايتد وجماهيره، فنحن نرغب في العودة إلى أيام الانتصارات وهذا هو التحدي أمامنا».

ولم يفز مانشستر يونايتد بلقب البريميرليغ منذ 7 سنوات، حيث سبق وأن حصل عليه 13 مرة في 20 عاماً في عهد فيرجسون المدرب الأسطوري والتاريخي للشياطين الحمر، ولا يتوقع سولسكاير أن يهيمن ليفربول على البطولة بنفس الطريقة.

وأوضح سولسكاير:« سلسلة الألقاب التي فزنا فيها تحت قيادة السير أليكس لن يكون من السهل على أحد تكرارها» وتابع: «السير أليكس هو أستاذ البقاء على القمة».

وواصل المدير الفني لمانشستر يونايتد بقوله:« التحدي الماثل أمامنا الآن هو أن نضمن أنه لن يمر 26 عاما حتى نحصد اللقب في المرة التالية، وسنفعل كل شيء بوسعنا من أجل تقصير تلك المدة الزمنية».

وأتم: «نحن في وضع علينا أن ننطلق منه للتحسن، فعلينا أن نتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ونحتل مركزا أعلى في جدول مسابقة البريميرليج، فذلك هو التحدي».

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