كوريك يطمئن جمهوره بتجاوزه أزمة كورونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد لاعب التنس الكرواتي بورنا كوريك، لمشجعيه أنه يشعر بصحة جيدة، ولا يعاني أي أعراض بعد الإصابة بفيروس كورونا، الذي أصيب به خلال بطولة "أدريا تور" المثيرة للجدل، والتي أقامها نوفاك ديوكوفيتش.

وأظهرت فحوص كل من اللاعبين ديوكوفيتش وكوريك وجريجور ديميتروف وفيكتور ترويكي، نتائج إيجابية بفيروس كورونا، بعد اللعب في البطولة، التي جذبت حشوداً كبيرة، وشوهد اللاعبون وهم يلتقطون الصور معاً.

وتعرض ديوكوفيتش المصنف الأول في العالم، والذي نظم الحدث الخيري، لانتقادات شديدة بعد أن تم تصوير اللاعبين، وهم يتعانقون في ملاعب التنس، ويلعبون كرة السلة، ويحتفلون معاً.

ونشر كوريك المصنف رقم 33، على حسابه في «تويتر»، صورة له وهو يقف على جهاز المشي، وغرد: «مرت أيام قليلة منذ أن أتيحت لي نتائج اختبار فيروس كورونا ذلك». وأضاف: «أنا ممتن للغاية لأنني ما زلت أشعر بأنني بحالة جيدة وليس لدي أي أعراض، وأشكر كثيراً جميع رسائل الحب والدعم التي تلقيتها أثناء العزل».

وكان ديوكوفيتش، قد اعتذر، موضحاً أن توقيت الحدث كان مبكراً جداً، بينما قال صاحب المركز الثالث عالمياً دومينيك تيم، الذي لعب في بلغراد، إن اللاعبين تصرفوا بشكل مفرط.

ودافع نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، عن مواطنه ديوكوفيتش، مؤكداً أنه كانت هناك حملة ضده على الرغم من أن الحدث لم يخرق أي قواعد محلية. وفي رسالة مفتوحة نشرتها وسائل الإعلام الصربية، قال ماتيتش، إن الفئران خرجت من ثقوبها لانتقاد ديوكوفيتش، وكتب: «قريباً جداً سوف تكون القطة في الملعب، وتعود الفئران إلى الحفرة، والشيء الوحيد الذي أحمله ضد نوفاك، هو اعتذاره من الفئران التي تنتقده من دون سبب».

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