لقطة لأوزيل مع مظلة شمسية تثير اهتمام جماهير آرسنال

المصدر: البيان الإلكتروني

التقطت عدسات الكاميرا لقطة للنجم الألماني مسعود أوزيل خلال مباراة ساوثهامبتون وآرسنال التي اقيمت أمس ضمن مباريات الجولة 31 للبريميرليغ، على ملعب ساوثهامبتون وهو يمسك بمظلة شمسية خلال جلوسه على دكة البدلاء في اللقاء الذي لم يشارك فيه على الإطلاق.

وتغلب فريق آرسنال على نظيره ساوثهامبتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وافتتح إدوارد نيكيتاه التسجيل للجانرز، بهدف في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 85 طرد جاك ستيفينس لاعب ساوثهامبتون، بعد عرقتله لـ بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، وأضاف جوزيف ويلوك الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 87.

وانتهت المباراة بفوز آرسنال (2-0)، ليرفع رصيده للنقطة 43 في المركز التاسع، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 37 في المركز 14 بجدول الترتيب.

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