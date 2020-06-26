رقم قياسي لليفربول لم يحرزه منذ 127 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق فريق ليفربول الإنجليزي رقماً قياسياً لم يحققه منذ 127 عاماً وفقاً لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات التي أشارت إلى أن ليفربول هذا الموسم حقق الفوز أمام جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي مٌنذ 127 عاماً.

وأشارت الشبكة إلى أن المثير في الأمر أن ذلك تحقق بعد مرور 24 جولة فقط

وتوج ليفربول بلقب البريميرليج لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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