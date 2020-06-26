ماذا قال محمد صلاح بعد تتويج ليفربول باللقب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

علق اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، على تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "نعم، شعور جيد، عايز أشكر كل مشجعينا إللي بيشاهدونا من جميع أنحاء العالم، أنتم السبب في تحقيق التتويج، ونأمل في الاستمرار في إسعادكم بالطريقة التي تستحقوها".

وأضاف: "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده..".

وتوج ليفربول باللقب 19 في تاريخه، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي (2-)، في الجولة 31 للبريميرليغ.

وأهدى تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي رسميا لليفربول، وذلك بعد تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 مساء أمسالخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل حسم اللقب الإنجليزي، وبعد تعثر مانشستر سيتي في مباراة اليوم ضمن الريدز لقب البريمير ليغ الغائب عنهم منذ 30 عاما.

ويستضيف مانشستر سيتي ليفربول يوم 2 يوليو المقبل ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز