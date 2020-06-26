شاهد.. مدينة ليفربول تزهو بلقبها

المصدر: البيان الإلكتروني

عمت احتفالات ضخمة مدينة ليفربول بعد الإعلان عن تتويج "الريدز" بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتظار طويل، لأول مرة منذ عام 1990.

وخرجت جماهير ليفربول إلى الشوارع بعد انتهاء مباراة فريق تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي (2-1)، التي جمعتهما أمس الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة 31 من "البريمير ليغ".

وحسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول مبكرا، قبل سبع جولات من نهاية الدوري، بعد أن أصبح "الريدز" المتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، بعيدا عن متناول مانشستر سيتي الذي توقف رصيده عند 63 نقطة، وفَقَدَ رسميا لقب بطل "البريمير ليغ".

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