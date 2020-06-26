ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

حسم ليفربول لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام مستضيفه تشيلسي 1-2، ضمن الجولة 31 من المسابقة، والتي جرت على ملعب استاد ستامفورد بريدج.

وتجمد رصيد سيتي عند 63 نقطة، ووسع الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر، إلى 23 نقطة، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.

وسجل هدفي تشيلسي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 36، وويليان بورخيس دا سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 78، وأحرز هدف سيتي لاعبه كيفين دي بروين في الدقيقة 55، وشهدت المباراة طرد لاعب سيتي، فرناندينهو لويس روزا في الدقيقة 77.

وتوج ليفربول بلقبه التاسع عشر في تاريخه، والأول منذ 30 عاما و58 يوما، ليقلص الفارق إلى لقب واحد فقط بينه وبين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" صاحب الرقم في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 13 لقبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز