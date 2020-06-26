أرسنال يعود للانتصارات بفوزه 2-صفر على ساوثامبتون

جمع أرسنال أول نقاط له منذ استئناف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مستضيفه ساوثامبتون اليوم الخميس وساهم حارس أصحاب الضيافة أليكس مكارثي في هذا الانتصار.

ومرر مكارثي كرة بشكل خاطئ في الدقيقة 20 ليسمح لمهاجم أرسنال إيدي نكيتياه (21 عاما) بالتسجيل بعد أن سار بمفرده نحو المرمى الخالي كما كان الحارس مسؤولا عن هدف متأخر هو الأول لجو ويلوك في المسابقة.

وعقب خسارتين أمام مانشستر سيتي وبرايتون أند هوف ألبيون تراجع أرسنال للمركز 11 لكن انتصاره اليوم صعد به للمركز التاسع برصيد 43 نقطة من 31 مباراة بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي يواجه سيتي اليوم.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بعد خسارة فريقه في الرمق الأخير 2-1 أمام برايتون والهزيمة 3-صفر أمام مانشستر سيتي "واجهنا أسبوعين في غاية الصعوبة.

"كنت أخشى أن تنال الهزيمة أمام برايتون من ثقة الفريق في نفسه لكن رد فعل اللاعبين كان إيجابيا.

"سيطرنا تماما على المباراة أمام برايتون لكنها ضاعت من بين أيدينا في سبع دقائق".

واستحق أرسنال التقدم في الشوط الأول وسط أعلى درجة حرارة بالعام بعد أن سدد بيير-إيمريك أوباميانج في العارضة قبل وقت قصير من هدف نكيتياه.

وسدد ناثان ريدموند لاعب ساوثامبتون في الشباك الجانبية وتصدى حارس أرسنال إميليانو مارتينيز لتسديدة شين لونج القوية لكن تعرض أصحاب الضيافة لضربة عند طرد جاك ستيفنز في الدقيقة 84 لعرقلة أوباميانج.

وضمن ويلوك الانتصار في الدقيقة 87 حين فشل مكارثي في التعامل مع تسديدة قوية. ورغم الهزيمة يبدو ساوثامبتون بمأمن في المركز 14 بفارق عشر نقاط فوق منطقة الهبوط.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون إن مكارثي يحتاج إلى التحسن.

وأضاف "يحتاج الحارس إلى التحسن خاصة في توقيت لعب الكرات الطويلة أو القصيرة والتي تتسبب في هذه الأخطاء".

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