رونالدو يستمتع بأشعة الشمس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، صورة له وهو في شرفة منزله عبر حسابه الشخصي في تويتر، وعلق عليها مغرداً: "الاستمتاع بأشعة الشمس الجميلة"، ويستعد رونالدو، لقيادة فريقه أمام ضيفه ليتشي مساء غداً الجمعة، ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويتصدر يوفنتوس، ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن لاتسيو في المركز الثاني، و8 نقاط عن انترميلان في المركز الثالث.

ويعد رونالدو (35 سنة)، أكثر اللاعبين تحقيقاً للأرقام القياسية على مر التاريخ، ومنها تسجيله 99 هدفاً دولياً مع منتخب بلاده البرتغال، وبالتالي أفضل هداف دولي في تاريخ قارة أوروبا، ويحتل المركز الثاني على مستوى العالم، ويحتاج فقط لـ10 أهداف لمعادلة رقم علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع منتخب إيران.

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