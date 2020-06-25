مانشستر يونايتد يستغني عن 9 لاعبين

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

أعلن نادي مانشستر يونايتد، الاستغناء عن 9 لاعبين من الذين تجاوزا 19 سنة في أكاديمية الكرة بالنادي عندما تنتهي عقودهم في 30 الجاري، وهم ديميتري ميتشل، كاميرون بورثويك جاكسون، إيثان هاميلتون، ديون ماكغي، لارجي رامازاني، جورج تانر، إيدان بارلو، كيران أوهارا وأليكس فوجيتيسك.

وأكد النادي دعم هؤلاء اللاعبين في محاولة العثور على أندية جديدة.بجانب دعوتهم إلى التدريب في كارينغتون للحفاظ على لياقتهم.

وأشار موقع «جول»، إلى أن الأكاديمية لا تسمح للاعبين تحت سن 19 سنة، بالمغادرة خلال فترة تفشي فيروس «كورونا»، وإلى أن من بين اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم رامازاني، والذي ظهر لأول مرة ضد أستانا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وعرض مانشستر يونايتد عليه صفقة جديدة لكنه رفضها.

وتردد أن رامازاني، طلب المزيد من المال، ولكن مطالبه اعتبرت مفرطة نظراً لوضعه الحالي في الفريق، وإلى جانب أن مطالبه كانت أكبر من مطالب عدد من لاعبي الفريق الأول، ومن المحتمل أن ينضم إلى فريق إسباني من الدرجة الثانية هذا الصيف.

وأكد نيك كوكس، رئيس الأكاديمية وجود عدد من المحترفين الشباب الذين ينهون عقودهم، وعندما يستأنف الموسم سيعودون لبضعة أشهر للتدريب مع بعض الدعم المالي، وبرنامج تدريبي للمساعدة لهم في المرحلة التالية من حياتهم المهنية، وقال: هذا النادي عائلة، ويعتني بأفراد عائلته، وكان آخر شيء أردنا القيام به خلال الظرف الحالي، إيصال أخبار سيئة، وإطلاق سراح الشباب إلى المجهول، ولذا اتخذنا قراراً بعدم إطلاق سراح أي من الناشئين والشباب (تحت 9 إلى 18 سنة)، وكانت الأولوية الأولى هي إعادتهم بابتسامة على وجوههم، وسوف نتعامل مع هذه القرارات في وقت آخر، ومن واجبنا مساعدتهم خلال هذا الوقت العصيب.

وأكد أن اللاعب الأول الوحيد الذي انتهى عقده هذا الصيف من تلك المراحل السنية هو أنجل جوميز، ومع هذا عرض النادي عليه صفقة جديدة، لكن اللاعب لم يوافق بعد على شروطها، وينتهي عقده الشهر الجاري.

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