تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موعد إجراء قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن القرعة ستقام، الأحد المقبل، بين شوطي لقاء مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وأشارت إلى أنه بسبب الإجراءات الاحترازية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، فإن آلان شيرر أسطورة إنجلترا، هو فقط من سيسحب القرعة بالكامل.

وأوضحت أن القرعة ستبث مباشرة على قناة "BBC One" في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم عبر القنوات الرسمية لكأس الاتحاد على فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

يذكر أنه قبل موقعة سيتي ونيوكاسل، ستقام 3 مباريات أخرى في البطولة بين "نورويتش سيتي مع مانشستر يونايتد، وشيفيلد يونايتد مع آرسنال، وليستر سيتي مع تشيلسي

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