«كورونا» لن يمنع مدينة ليفربول من الاحتفال بالتتويج

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اقتربت مهمة نادي ليفربول التي طال انتظارها للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للكرة، من النهاية مع وجود نقطتين فقط لتأمين أول انتصار باللقب بعد غياب 30 عاماً، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه مبكراً، إذا خسر منافسه المباشر مانشستر سيتي أمام تشيلسي مساء اليوم الخميس.

ورصدت صحيفة «سبورت ميل»، الأجواء في مدينة ليفربول قبل ساعات من قمة سيتي وتشيلسي، والتي يمكن أن تهدي جماهير ليفربول لقباً محلياً مهماً لم يفز به ليفربول منذ عام 1990، عندما كان تحت قيادة الأسطورة كيني دالغليش، والذي تولى تدريب الفريق في تلك الفترة.

وصفت الصحيفة الوضع في المدينة: «في ليفربول الآن، يمكنك أن تشعر بالتوقعات، وهناك الكثير من الإثارة، ومتاجر منتشرة في جميع أنحاء المدينة تعرض للبيع أعلام ولافتات النادي، وحتى القصاصات بالحجم الطبيعي لمدرب ليفربول الألماني كلوب، وأكثر البيوت مزخرفة باللون الأحمر».

وواصلت الصحيفة على لسان مراسلها في المدينة: «أنصار ليفربول مستعدون لتلك اللحظة التي يمكن فيها إطلاق سراح ثلاثة عقود من الإحباط، ليقولوا مرة أخرى (ليفربول بطل)، وكان عمري 13 عاماً في آخر مرة رفع فيها (الريدز)، درع الدوري».

وأضاف مراسل الصحيفة: «كل عام من عام 1973 حتى عام 1990، أنهى (الريدز) مشواره في الدوري بالمركزين الأولين، ولم يكن أحد سيصدق بعد ذلك أنه سيكون عليه الانتظار 30 سنة، حتى يحقق اللقب، ولكن نحن هنا أخيراً، وأنا الآن عمري 44 سنة، وإذا حدث ذلك الليلة، فلن نتمكن من الاحتفال بالطريقة التي خططنا بها بسبب القيود المستمرة لمواجهة فيروس «كورونا»، ولكن يمكنك التأكد من أن هذه المدينة ستجد طريقة للاحتفال، وقد يكون في الحدائق والمتنزهات والشواطئ بدلاً من الحانات والأندية والمطاعم، ولكن سيكون هناك دموع وهتافات وضحك».

وأكملت الصحيفة: «بالطبع، لا يوجد مكان في المدينة للمشجعين لمشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي الليلة، لذا سيشاهد الجميع المباراة في منازلهم، إذا سارت الأمور في صالح ليفربول، فلن يخرج الناس بلا شك، لكن الاحتفال سيكون عفوي، ليبقى في الأذهان تلك الذكرى الجميلة».

وأوضحت الصحيفة: «هناك من يخطط للتوجه إلى سيفتون بارك في الطرف الجنوبي من المدينة إذا توج ليفربول، بينما هناك آخرون سيحتفلون وسط تماثيل أنتوني جورملي على الشاطئ في واترلو، إذا استطاع تشيلسي تقديم خدمة لليفربول».

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