نابولي: بيع ميليك مقابل 40 مليون يورو غير قابل للتفاوض

المصدر: البيان الإلكتروني

أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي في تقرير صحفي صادر اليوم، إلى أن إدارة نادي نابولي وضعت شرطاً لبيع مهاجم الفريق البولندي أركاديوش ميليك إلى يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي المقبل، مقابل 40 مليون يورو على الأقل وهو مبلغ نهائي غير قابل للتفاوض، رغم انتهاء عقد اللاعب في صيف 2021.، وذلك بحسب رغبة أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي الجنوبي الذي يرفض ترك اللاعب مقابل مبلغ ضئيل.

ويعتبر ميليك هدفًا رئيسيًا ليوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تعزيز خط هجومه، مع اقتراب رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين، ورحيل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في يناير الماضي.

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