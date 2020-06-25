بايرن ميونخ يخطط لبيع نجمه النمساوي ألابا ب80 مليون يورو

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت صحيفة "كيكر" الألمانية في تقرير صادر اليوم إلى أن نادي بايرن ميونخ حدد سعر بيع نجمه النمساوي ديفيد ألابا ما بين 60 إلى 80 مليون يورو بعد العروض التي تلقاها النادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينوي بايرن ميونخ تمديد عقد ألابا الذي ينتهي في صيف 2021 حتى عام 2024، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، سيتم بيعه هذا الصيف.

ويعتبر باريس سان جيرمان من أبرز المهتمين بضم ألابا، خاصة مع رحيل قلب دفاعه تياجو سيلفا وظهير الأيسر لايفن كورزاوا في نهاية الموسم، حيث يجيد المدافع النمساوي في كلا المركزين.

يأتي ذلك في ظل عدم قناعة الفرنسي لوكاس هرنانديز، مدافع بايرن، بمغادرة الفريق البافاري، والانتقال إلى سان جيرمان.

وقد يستفيد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان من علاقاته الجيدة مع بيني زهافي، وكيل ألابا، لضم اللاعب.

في الوقت نفسه، يعد زهافي قريبًا أيضًا من تشيلسي، الذي يمكن أن يدفع هذا الرقم الضخم للفريق البافاري، للتعاقد مع ألابا.

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