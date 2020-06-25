ميسي الجديد يدخل تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل الأرجنتيني لوكا روميرو، لاعب مايوركا، تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه، بعد مشاركته في مباراة فريقه ضد ريال مدريد، أمس الأربعاء، لحساب الأسبوع الـ31 من "الليغا".

ونزل روميرو إلى أرض الملعب، في الدقيقة 84، بدلا من لاجو جونيور، ليصبح بذلك أصغر لاعب في التاريخ يشارك في مسابقة الدوري الإسبانى بعمر 15 عاما و219 يوما، متجاوزا الرقم القياسي السابق والمسجل عام 1939 باسم مدافع سيلتا فيغو، فرانشيسكو باو رودرريغيز "سانسون"، الذي شارك في مسابقة "الليغا" بعمر 15 عاما و255 يوما.

ويلقب روميرو بـ"ميسي الجديد"، لتشابه طريقة لعبه وبنيته الجسدية مع قائد برشلونة، ليونيل ميسي، بالإضافة إلى انتماء اللاعبين إلى نفس البلد وهو الأرجنتين.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ريال مدريد وضيفه مايوركا، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

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