الموسم الكروي الجديد في هولندا ينطلق 12 سبتمبر

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن موسم 2020-2021 سينطلق في 12 سبتمبر المقبل، بعد اعلان الحكومة التخفيف من التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان إن "البداية المتوقعة للدوري ستكون في 12-13 سبتمبر"، مضيفاً أن اللاعبين يحتاجون بين 6 و8 أسابيع للجهوزية بدنيا.

ويتوقع أن تلعب هولندا مع بولندا وإيطاليا في 4 و7 سبتمبر ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأعلنت السلطات الهولندية أمس أن ملاعب كرة القدم يمكنها إعادة فتح أبوابها أمام الجماهير في يوليو، لكن وفق اجراءات وقائية، على غرار تباعد إجباري لمسافة 1,5 متر بين المقاعد المشغولة، ما يعني أن "الملاعب لن تكون ممتلئة على آخرها" في هذه المرحلة الانتقالية بحسب الاتحاد المحلي.

واصبح الدوري الهولندي في إبريل الماضي، أول بطولة أوروبية مرموقة تلغي موسمها بعد تفشي "كوفيد-19". ولم يتم اعلان أي فريق بطلا للدوري، في ظل تساوي أياكس أمستردام وألكمار في الصدارة.

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