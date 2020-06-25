فرحة محمد صلاح بفوز فريقه على كريستال بالاس "منقوصة"

المصدر: وكالات

أبدى محمد صلاح النجم الدولي المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، سعادة كبيرة بعد فوز فريقه برباعية نظيفة على ضيفه كريستال بالاس، أمس الأربعاء، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقرب هذا الفوز ليفربول بشكل كبير من حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتاج حاليا لنقطتين فقط لنيل اللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقال صلاح، الذي سجل هدفا وصنع آخرا في فوز ليفربول على كريستال بالاس، في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة، إن الانتصار برباعية جاء بسبب الروح القتالية الكبيرة لدى لاعبي الفريق.

وتعثر ليفربول في المباراة الماضية أمام الجار إيفرتون، وكان سيتوج بطلا للمسابقة حال فوزه على "التوفيز" ثم كريستال بالاس أمس الأربعاء، ليحتفل اللاعبون باللقب على ملعبهم "آنفيلد"، غير أن الأمور لم تسر على هذا النحو ( تعادل ليفربول مع إيفرتون 0-0).

وقال صلاح في هذا الصدد: "بالفعل كان الانتصار أكثر من رائع، ولكن كان ينقصه فقط فرحة التتويج والاحتفال باللقب على أرضية ملعبنا".

ومن الممكن أن يتوج ليفربول بلقب الدوري اليوم الخميس، فى حال خسر منافسه المباشر مانشستر سيتي ضد تشيلسي، حيث سيتوقف الفارق بين الفريقين عند 23 نقطة، مع تبقي 7 مباريات فقط على النهاية.

وفى حال فوز مانشستر سيتي على تشيلسي اليوم الخميس، سيتأجل التتويج حتى مواجهة ليفربول ضد مانشستر سيتي التي ستقام على ملعب الأخير في الثاني من يوليو المقبل لحساب المرحلة الـ32، وإذا خسر "الريدز"، فسيتأخر تتويجه مرة أخرى إلى الجولة الـ33.

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