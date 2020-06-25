أزمة انتقالات تطرق أبواب إنتر ميلان قبل الموسم الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

يواجه فريق انتر ميلان أزمة في تحديد موقف بعض اللاعبين بعد غموض مستقبل الثنائى أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس في ظل صعوبات كبيرة فى المفاوضات بين النادي و مانشستر يونايتد وتشيلسي للإبقاء على اللاعبين داخل صفوف الإنتر بعد إنتهاء إعارتهما نهاية الموسم الحالى، وفقاً لما نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو"الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائى سانشيز وموسيس يرغبان فى البقاء داخل صفوف إنتر ميلان، لكن رغبة مانشستر يونايتد وتشيلسي فى تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة قد يتسبب فى رحيلهما عن صفوف الإنتر.

تابعت، إن أزمة أليكسيس سانشيز تكمن في تخصيص مبلغ 15 مليون يورو لضم اللاعب التشيلي، حيث يدفع النيراتزوري حوالي 5 ملايين يورو لسانشيز خلال موسم إعارته، وهو ما لم يقبله مسئولو مان يونايتد.

ويواجه بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان صعوبات في مفاوضاته مع تشيلسي للإبقاء على موسيس، حيث خصصت إدارة النيراتزوري 12 مليون يورو نظير ضم موسيس وهو ما لم يقبله تشيلسي.

وما زال هناك وقت كافي من أجل التوصل لاتفاق حول ضم اللاعبين قبل الصيف وفي حال فشلهم سيواجه كونتي مدرب الإنتر أزمة كبيرة على الجانب الهجومي لفريقه، خاصة فى حال رحيل لاوتارو مارتينيز الأخر إلى برشلونة ليبقي فقط البلجيكي روميلو لوكاكو.

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