مانشستر يونايتد يستعد لتمديد عقد فريد

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد مسئولو نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتمديد عقد لاعب الوسط البرازيلى فريد، بعد الآداء المتميز الذي ظهر به خلال الموسم، وينتهي عقد اللاعب في صيف عام 2023، والذي وصل إلى اليونايتد، في صيف عام 2018، قادما من فريق شاختار دونيتسك الأوكرانى.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن مسئولى مانشستر يونايتد، يستعدون لتمديد عقد لاعب الوسط البرازيلى فريد، صاحب الـ27 عاما، مكافأة على تألقه الكبير خلال هذا الموسم مع الفريق، والذي يحصل فيه على 130 ألف إسترليني أسبوعيا.

وأضافت: أن اللاعب البرازيلى، يرغب في الحصول على زيادة كبيرة في راتبه بعقده الجديد، في حال تأهل الفريق للعب بدورى أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فريد، عانى خلال موسمه الأول مع الشياطين الحمر، بعد أن كان لاعبا بديلا فى عهد المدرب البرتغالى السابق جوزيه مورينيو، ولكنه نجح في التألق تحت قيادة سولشاير.

وكان مانشستر يونايتد، قد نجح فى الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلى، من فريق شاختار دونيتسك الأوكرانى، بعد منافسة قوية مع جاره مانشستر سيتي، في صيف عام 2018، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 52 مليون إسترليني.

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