محمد صلاح يصل لـ "المئوية" مع ليفربول

المصدر: دبي-ياسر قاسم

نجح المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تحقيق رقم مميز له، وذلك بعد قيادته فريقه للفوز على كريستال بالاس بالجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتمكن صلاح من تسجيل الهدف رقم 100 لـ ليفربول في كافة المسابقات، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للريدز في مباراة كريستال بالاس.

كما أن نجم المنتخب المصري تمكن من إحراز 15 هدفًا على ملعب ليفربول “الأنفيلد” أكثر من أي لاعب آخر سجل لفريقه على أرضه.

وكان محمد صلاح سجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليتواجد في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19 هدفًا، واللاعب الجابوني بيير أوباميانج نجم آرسنال الذي سجل 17 هدفًا.

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