ألكانتارا يماطل في تمديد عقده مع بايرن

المصدر: (برلين ـ أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن لاعب وسط بايرن ميونيخ ومنتخب إسبانيا لكرة القدم ثياغو ألكانتارا يماطل في تمديد عقده مع النادي البافاري ملمحة إلى اهتمام ليفربول الإنجليزي بضمه. وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاماً) مع النادي البافاري الموسم المقبل وهو توج معه بلقب الدوري سبع مرات ولعب معه 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 قادماً من برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة «بيلد» وقناة «سبورت1» أن بايرن ميونيخ عرض على ألكانتارا تمديد عقده مطلع مايو الماضي، لكن الدولي الإسباني يماطل في التوقيع لأنه يريد الانضمام إلى نادٍ كبير آخر.

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