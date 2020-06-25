يوفنتوس يعرض 80 مليون يورو لضم أرتور

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

كشفت مصادر إعلامية عن أن يوفنتوس اتفق مع برشلونة لاستقدام لاعبه البرازيلي أرتور ميلو مقابل 80 مليون يورو. وانضم أرتور إلى برشلونة عام 2018 من غريميو مقابل 31 مليون يورو بالإضافة إلى تسعة ملايين كمكافآت محتملة.

كما أشارت «لا ريبوبليكا» الإيطالية إلى أن الصفقة ستمهد لقدوم لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش (30 عاماً) إلى صفوف برشلونة.

وأقرّ مدرب برشلونة الإسباني كيكي سيتيين بأن الحديث عن رحيل أرتور ميلو إلى يوفنتوس، أثّر ربما على مستواه خلال فوز الفريق الكاتالوني على ضيفه أتلتيك بلباو بصعوبة 1- صفر الثلاثاء في الدوري الإسباني لكرة القدم.

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