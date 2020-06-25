150 مليون دولار تعيد الروح للملاعب

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إنفاق «فيفا» 150 مليون دولار من أجل عودة الروح للملاعب الكروية، وحماية الدوريات على مستوى العالم، إضافة إلى إصدار بروتوكول صحي ينظم العودة للتدريبات واستئناف المباريات. وقال رئيس الاتحاد الدولي: نتفهم أن جائحة «كورونا» وضعت الرياضة في ظرف صعب، وأدت إلى توقف النشاط والتأثير على الجوانب الاقتصادية، ولكنها أسهمت في تعزيز التضامن بين الجميع ومختلف أطراف اللعبة، ونحن نعمل على العودة لما قبل الأزمة من خلال استئناف النشاط والمنافسات والسعي لعودة الجماهير في الدوريات التي انطلقت مؤخرا، وأشاد بتنظيم الإمارات لكأس آسيا الأخيرة وقال: نأمل أن نلتقي قريبا في بطولات أخرى تستضيفها الإمارات.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي الذي نظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية و(ISC) يوم أمس عبر نظام الاتصال المرئي «عن بعد» تحت عنوان «كوفيد 19 وكرة القدم – كيف تَغيَّرَ شكل المستقبل؟» بمشاركة عدد من الخبراء العالميين الذين تحدثوا عن مستقبل كرة القدم ما بعد كورونا. وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن جائحة كورونا جاءت بشكل غير مسبوق في تاريخ الإنسانية وفرضت توقف النشاط وتأجيل عدد من البطولات وإلغاء أنشطة أخرى. وقال كنا مجبرين على اتخاذ قرارات صعبة، كما فرضت الجائحة عالماً جديداً لابد أن نحسن التعامل معه والاستعداد لانطلاقة قوية لمستقبل أفضل.

وتمنى رئيس الاتحاد الآسيوي أن تشهد الفترة المقبلة التغلب على تلك الظروف التي فرضتها الجائحة، ووجه الشكر لاتحاد الكرة على تنظيم هذا المؤتمر الذي يناقش المستقبل بعد كورونا، وقال الفترة المقبلة ستكون أفضل.

فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الاتحاد أحسن التعامل مع كورونا بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولي والآسيوي والجهات المعنية المسؤولة عن التعامل مع الجائحة، وشرح الإجراءات الاحترازية التي أقدم عليها اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، وأكد على سعيه لاستدامة الأنشطة والمنافسات وإقامتها في بيئة صحية آمنة.

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