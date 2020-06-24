إيفرتون يستبعد مهندس ملعبه الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وصف دان ميس المهندس المعماري صاحب التصاميم المشهورة للملعب الجديد الذي اقترحه إيفرتون، برحيله من المشروع بأنه أحد أكبر خيبة الأمل في مسيرته، بعدما سلم النادي الأعمال المعمارية إلى شركة "باتيرن" البريطانية في انتظار قرار بشأن تطبيق التخطيط.

وتحدث دان ميس، عن فخره بعد الكشف عن خطط لمشروع الاستاد الجديد للجماهير في سلسلة من الاجتماعات، واعترف الآن بأنه غير منخرط حالياً في مخطط إنشاء الاستاد وسعته 52888 مقعداً، وبتكلفة نصف مليار جنيه إسترليني.

وقال: "للأسف لم أعد مشاركاً في مشروع الملعب الجديد لايفرتون، وهي واحدة من أعظم خيبات الأمل في مسيرتي، وفي الوقت الحالي، سأعلق على الأمر عبر حسابي الشخصي في تويتر".

والمصمم، الذي كان جزءًا من مشاريع لإنشاء مركز ستابلس الشهير في لوس أنجلوس، وملعب جديد لفريق روما، كتب: "إذا تعلمت أي شيء من هذا العام، فهو أنه عندما يقول شخص ما ليس هناك أمر شخصي، إنه مجرد عمل، فهذا معناه أنه لا يجب أن تبدأ العمل معه".

وكان إيفرتون يخطط لمنح ميس وشركته دوراً أقل بروزاً في المشروع بعد تقديم طلب تخطيط تفصيلي، وتعاونت شركة "باتيرن"، مع شركة ميس في التصاميم وتتعاون مع المقاولين، على المشروع المتوقع أن يقدم دفعة بقيمة مليار جنيه استرليني إلى الاقتصاد المحلي في حالة الموافقة عليه.

ومن المقرر أن يبدأ عمل شركات البناء خلال سبتمبر المقبل، مع اعتماد التخطيط لأرض الملعب الجديد، وستصل لحوالي 500 مليون جنيه أسترليني، وسيكون الملعب الجديد، وترتيبه الثامن من حيث السعة بين الملاعب الإنجليزية، والتي يتصدرها استاد أولد ترافورد بنادي مانشستر يونايتد، والبالغ سعته 75000 مقعد.

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