نادي بيرنلي يطرد المشجع المتسبب في اللافتة العنصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفرت التحقيقات التي أجراها نادي بيرنلي الإنجليزي على إثر اللافتة العنصرية الطائرة "حياة البيض مهمة" التي ظهرت خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد مانشستر سيتي، في إطار السخرية من حملة "حياة السود مهمة" التي تندد بالعنصرية، عن طرد مشجع النادي جيك هيبل، المتسبب في اللافتة العنصرية .

ومنذ استئناف مسابقة الدوري الانجليزي الأسبوع الماضي، ارتدى اللاعبون والموظفون قمصانًا تظهر على ظهرها عبارة "حياة السود مهمة"، ويقوم اللاعبون بالإتكاء على ركبتهم قبل بدء المباريات، لإظهار دعمهم للحركة المناهضة للعنصرية.

وبعد انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي الأخيرة التي أقيمت الإثنين الماضي على ملعب "الاتحاد"، حلقت طائرة فوق الملعب مع عبارة: "حياة البيض مهمة.. بيرنلي".

وقال متحدث باسم النادي اليوم الأربعاء فى تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس": "لقد انتهينا من التحقيق في سلوك أحد مشجعينا فيما يتعلق بواقعة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي".

أضاف: "لقد استنتجنا أنه كان هناك سياسات خاطئة بتواجد مثل هؤلاء الأشخاص لدينا، لا نتسامح مع العنصرية بأي شكل من الأشكال".

وكان بيرنلي قد اصدر بيانا بالأمس يدين فيه هذه الواقعة بشدة، حيث قال بيرنلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "نادي بيرنلي لكرة القدم يدين بشدة تصرفات هؤلاء المسؤولين عن تلك الطائرة واللافتة العدائية التي رفعت فوق ملعب الاتحاد.. ونود أن نوضح أن المسؤولين عن ذلك ليس مرحباً بهم في تيرف مور(معقل الفريق)."

وتابع :"هذا لا يمثل على الإطلاق موقف نادي بيرنلي، وسنعمل مع السلطات على تحديد هؤية المسؤولين عن ذلك التصرف وسنصدر بحقهم عقوبات حظر مدى الحياة".

وجاء ذلك في تحد لحملة "حياة السود مهمة" التي أطلقت في إطار مكافحة العنصرية بعد حادث مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد خلال القبض عليه من قبل شرطي أبيض في الولايات المتحدة، في 25 مايو الماضي.

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