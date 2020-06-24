أجويرو يُجري جراحة ناجحة فى برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جراحة ناجحة فى الركبة اليسرى تحت قيادة الطبيب الشهير رامون كوجات فى مدينة برشلونة، ونشر مهاجم مانشستر سيتي صورة على السرير بعد إجراء الجراحة وعلق قائلاً: "كل شيء على ما يرام، شكراً للدكتور كوجات وفريقه، ولكم جميعاً على دعمكم".

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سفر نجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى مدينة برشلونة الإسباني من أجل تلقى العلاج اللازم، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيرنلي.

وتعرض أجويرو لإصابة قوية في الركبة في المباراة التي انتهت لصالح فريقه بخماسية نظيفة بالجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي: "تعرض أجويرو لضرر فى ركبته اليسرى خلال فوزنا الأخير على بيرنلي 5-0، سيسافر المهاجم الآن إلى برشلونة لرؤية الدكتور رامون كوجات لإجراء مزيد من الفحوصات".

وأضافت، "الجميع في السيتي يتمنى الشفاء لسيرجيو".

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