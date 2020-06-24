لامبارد: لا يعنيني موقف ليفربول واحترم ما قدمه

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد فرانك لامبارد، مدرب فريق تشيلسى الإنجليزي أن فريقه لا يعانى من أى إصابات جديد قبل مواجهة مانشستر سيتى المهمة غداً، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدورى الإنجليزى على ملعب "ستامفورد بريدج".

وأكد مدرب فريق تشيلسي على جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً إلى أن فيكايو تومورى مدافع تشيلسى أمامه أسبوع للعودة إلى الملاعب، بينما يعمل هودسون أودوى على استعادة لياقة المباريات.

وعن تجديد عقد ويليان وبيدرو، علق مدرب تشيلسى قائلاً، "أنا سعيد، كانت المفاوضات سهلة، أرادا نفس الأمر.. هما لاعبان مهمان، وبالتالى أنا سعيد".

وعن التجديد لهما لأكثر من ذلك، أجاب:"لا نزال نتحدث معهما، وبالخصوص ويليان، أشعر بالثقة في أنهما سيتواجدان معنا، كانا رائعين للنادى.. سنواصل المحادثات وسنرى".

وبخصوص الأنباء التى ترددت حول رغبة تشيلسى فى ضم كاى هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني، رد لامبارد، "هو لاعب من القمة، لكنى لن أعلق على أي لاعب فى فريق آخر، لم نتقدم بأي عرض لضمه".

وحول إمكانية تتويج ليفربول بلقب الدوري رسميًا، فى حال تغلب تشيلسى على مانشستر سيتي، قال مدرب النادى اللندنى: "ليس لدى أى فكرة عن موقف ليفربول، أحترم ما قدموه.. لكننا نرغب بدورنا فى تحقيق الانتصار".

أكمل، "ندرك أننا على بعد 4 نقاط خلف ليستر سيتي، الذى يحظى بموسم رائع، لكن علينا التحلى بالواقعية، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، أمامنا مباريات صعبة مقبلة.. لا أركز مع الآخرين، مع أنفسنا فقط".

ويحتل تشيلسى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 51 نقطة، خلفاً لفريق ليستر سيتى صاحب المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وأشاد فرانك لامبارد، بفيل فودين لاعب مانشستر سيتي قائلاً، "كل لاعب صغير يختلف عن الآخرين، الموهبة موجودة عند فودين ومن السهل رؤيتها، لكنى لن أتكهن بالطريقة التى يجب أن يسلكها بيب جوارديولا فى عمله".

واختتم فرانك لامبارد تصريحاته قائلاً: "كل مواجهة تمثل فرصة لرؤية مدى تطور الفريق، كان من الرائع مشاهدة شخصيتنا ضد أستون فيلا.. وأمام السيتى بالطبع نرغب في أن نكون في ذلك المستوى، نبحث عن تقليص الفجوة، وهذه فرصة جيدة لإثبات أنفسنا"

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