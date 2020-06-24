غوارديولا: أجويرو سيخضع لعملية جراحية غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الإسبانى بيب غوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، أن النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو سيخضع غدا الخميس لعملية جراحية بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مواجهة بيرنلى الأخيرة في البريميرليغ.

وتحدث غوارديولا فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة تشيلسى المقرر لها غدا فى الجولة الـ 31 من الدورى الإنجليزى، قائلا: "نعانى من بعض الإصابات بعد مباراة الإثنين، وهو أمر طبيعي، علينا أن نرى كيف يمكننا تجنب الإصابات، علينا أن نتعامل مع الموقف، ونؤهل أنفسنا رياضيا لمنافسات دورى الأبطال، هذا ما يتعين علينا القيام به".

وأضاف: "لا أستطيع أن أنكر أن لدينا عين على مباراة نيوكاسل، تشيلسى هي المباراة الأولى أمامنا، ولكن مواجهة نيوكاسل بمثابة نهائى لدينا".

وتابع غوارديولا، "اختيار التشكيلة يعتمد على الحالة الجسمانية للفريق، علينا التنبؤ بما سيحدث مستقبلًا ولا نركز فقط على لقاء تشيلسى".

وعن مواجهة نيوكاسل المقبلة فى كأس الاتحاد قال بيب: "خيسوس شارك بجانب أجويرو من قبل ولا نملك أى شك أنه لاعب رائع، كما أننا لا ننكر مراقبتنا لوضعية اللقاء أمام نيوكاسل".

وعن فرانك لامبارد مدرب تشيلسى قال: "كان لاعبًا لا يصدق وسيكون كذلك كمدرب، قدم موسما رائعا وأنا سعيد بمشاهدة فريقه، هم من أندية النخبة في الكرة الأوروبية، يملكون لاعبين لا يصدقون فى كل المراكز."

وعن الإصابات فى فريقه قال غوارديولا: "سنرى غدًا ما سوء إصابة أجويرو عندما يقابل المختص ويخضع للجراحة، نحن قلقون الآن بشأن جاهزية غابرييل خيسوس، ستيرلينج وجوندوجان وبيرناردو جاهزون".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز