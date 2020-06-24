محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد كريستال بالاس الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول ضد كريستال بالاس في مباراة الليلة، والتي تقام على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة، ويحتاج الريدز إلى 5 نقاط لحسم لقب البريميرليغ بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يقود النجم المصرى محمد صلاح بعد الغياب عن اللقاء الماضى ضد إيفرتون لعدم الجاهزية، ونفس الأمر لأندي روبيرتسون بعد تعافيه بشكلٍ كامل من الإصابة.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: فينالدوم، هيندرسون، كيتا

وخط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

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