كلوب: أفضل مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد

المصدر: وكالات

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه من الأفضل إقامة مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، على ملعب "الاتحاد"، وعدم نقلها إلى ملعب محايد بسبب أزمة كورونا.

وينتظر ليفربول، الذي قد يحسم لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ 30 عاما أمام مانشستر سيتي يوم الخميس من الأسبوع المقبل، قرارا حول ملعب مباراته ضد "السيتي"، من مجموعة استشارية مختصة بالسلامة.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري ضد كريستال بالاس، اليوم الأربعاء: "بكل أمانة أفضل إقامتها (مباراة ليفربول ومانشستر سيتي) في مانشستر، وإلا سيكون من الصعب للغاية تنظيمها".

وأضاف المدرب الألماني "لا أدري كيف سيكون الأمر، لكن المباراة لن تقام في ليفربول وهذا يعني أن الفريقين سيذهبان إلى مكان ما، حيث يحتاج كلاهما إلى فندق. هذه هي المشكلة الوحيدة".

وأكمل: "بعيدا عن ذلك، سنلعب في أي مكان يرسلونا إليه، لكنني أفضل إقامة المباراة في مانشستر".

وقد تنقل السلطات، المباراة إلى ملعب محايد بسبب مخاوف من تجمع جماهير ليفربول خارج ملعب "الاتحاد" للاحتفال بلقب الدوري.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، متقدما بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وذلك قبل ثماني مراحل من ختام المسابقة.

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