برشلونة يحتفل بعيد ميلاد ميسي ال 33

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل نادي برشلونة مع أسطورته ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، بحدث فريد، يعيشه النجم الأرجنتيني للمرة الأولى داخل جدران كامب نو.

ونشرت حسابات برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لميسي مصحوبة بتهنئة بثلاث لغات، هي "الإسبانية، الإنجليزية، الكتالونية"، وذلك احتفالا بعيد ميلاده الـ 33، الذي يوافق 24 يونيو.

وجاء نص التهنئة كالتالي: "يوم خاص، لاعب فريد، تهانينا ليو!".

ويعتبر عيد ميلاد ميسي الـ 33 هو الأول الذي يحتفل به بين زملائه في برشلونة، فعادة ما تكون هذه الفترة فترة راحة بين الموسمين، إلا أن تأجيل الموسم بسبب جائحة كورونا غير من الأوضاع.

وولد ميسي بمدينة روزاريو الأرجنتينية، ولا أحد وقتها كان يعلم أن هذا التاريخ سيكون مولداً لنجم استثنائي.

وتحدث موقع "آس"، عن ميسي، مؤكداً أنه واحداً من بين أعظم من لمسوا كرة القدم عبر تاريخها، وأنه استطاع أن يغير مفاهيم الساحرة المستديرة، وتلاعب بالتاريخ وحطم كل الأرقام القياسية، وجعل نفسه ملكا متوجاً على عرشها، حتى بات الأفضل على الإطلاق عبر التاريخ كما يراه البعض.

ولد ميسي مع معاناة من خلل في إفراز هرمون النمو، وبعد انتقاله إلى برشلونة الاسباني، تحمل النادي تكاليف علاجه ليتعافى من مرضه النادر، ولينشأ ميسي بين جدران كامب نو منذ نعومة أظافره، واستطاع أن يسطر فصولا من التاريخ برفقة البرسا، ولم يترك رقما قياسيا إلا وحطمه، ولم يترك جائزة إلا وحصل عليها.

وعلى صعيد الألقاب الفردية، حقق ليونيل ميسي، الكرة الذهبية والحذاء الذهبي 6 مرات، وهو الرقم الذي لم يقدر أي لاعب في العالم أن يصل إليه حتى الآن، هذا بالإضافة إلى حصوله على أفضل لاعب في أوروبا مرتين، وجائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرة واحدة.

أما عن الألقاب الجماعية، فاستطاع ميسي التتويج مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، والسوبر الإسباني 8 مرات، بالإضافة إلى كأس الملك 6 مرات، كل هذا بجانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوربي، وكأس العالم للأندية 3 مرات لكل منهما.

ويعد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، حيث سجل 629 هدفا، كما أنه الهداف التاريخي للدوري الإسباني بعدما هز الشباك 440 مرة، فضلا عن أنه أكثر من صنع أهدافا في تاريخ "الليغا" الإسبانية برصيد 176 تمريرة حاسمة.

وهناك أيضاً العديد من الأرقام القياسية المسجلة باسم ميسي، والتي من الصعب أن يصل إليها أي لاعب مستقبلاً، وهو صاحب أكبر عدد لـ"الهاتريك" في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 36 مرة، والأكثر تسجيلا من ضربات حرة في تاريخ الليغا بـ 35 هدف، وأكثر من سجل أهدافا في الكلاسيكو برصيد 26 هدفاً، ويستعد الآن لتسجيل الهدف رقم 700 في مشواره مع برشلونة في كل المنافسات.

ومع المنتخب الأرجنتيني، أصبح ميسي، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بعدما سجل 70 هدفاً، والأكثر صناعة للأهداف في تاريخ المنتخب برصيد 42 تمريرة حاسمة، ولكنه لم يحقق أي لقب مع منتخب الأرجنتين، ويواجهه سوء حظ كبير خلال مشاركته مع الأرجنتين سواء في بطولة كأس العالم أو كوبا أمريكا، ودائماً ما يصل إلى النهائيات ولا يتوج بالألقاب.

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